Тренерские штабы немецкого «РБ Лейпциг» и мадридского «Атлетико» назвали стартовые составы команд на матч четвертьфинала Лиги чемпионов.

В составе «РБ Лейпциг» сыграют Петер Гулачи, Марсель Халстенберг, Лукас Клостерманн, Дайо Упамекано, Анхелиньо, Дани Ольмо, Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Кристофер Нкунку, Кевин Кампль и Юссуф Поульсен.

За «Атлетико» сыграют Ян Облак, Хосе Хименес, Коке, Ренан Лоди, Стефан Савич, Сауль Ньигес, Киран Триппьер, Эктор Эррера, Маркос Льоренте, Янник Феррейра Карраско и Диего Коста.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с французским «Пари Сен Жермен».

В параллельном полуфинале победитель матча «Лион» — «Манчестер Сити» сыграет против лучшего в паре «Бавария» — «Барселона».