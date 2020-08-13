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  • 23:44,  13 августа 2020
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Футбол
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В «Локомотиве» сообщили, что клуб передал Семину медаль

В &#171;Локомотиве&#187; сообщили, что клуб передал Семину медаль
Юрий Семин. Фото: официальный сайт "Локомотива"

Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал, что клуб передал бывшему наставнику команды Юрию Семину серебряную медаль за второе место в чемпионате России сезона-2019/2020.

По словам Брейдо, «Локомотив» передал две медали для Семина и Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова.

«Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры», – сказал Брейдо, слова которого приводит «Чемпионат».

Семин тоже прокомментировал получение награды.

«Медаль еще не вручили, может, в ближайшее время передадут. Надеюсь. Отдадут, куда они денутся, мне же положено», — заявил тренер.

Напомним, Юрий Семин руководил «Локомотивом» до конца мая 2020 года, после того, как срок его контракта с клубом истек, руководство «железнодорожников» пригласило в команду нового тренера — серба Марко Николича. Под руководством Николича «Локомотив» доиграл чемпионат и удержал второе место в турнирной таблице.

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