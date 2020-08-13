Петербургский турнир St. Petersburg Open повысился до статуса АТР 500.

Об этом сообщил журналист Люка Фирмино в своем Twitter. Отмечается, аналогичное повышение получил и турнир в немецком Гамбурге.

Напомним, ранее соревнование в Петербурге имело статус АТР 250.

Отметим, начало турнира в Санкт-Петербурге запланировано на 12 октября, сразу по окончании Открытого чемпионата Франции. Чемпионат в Гамбурге стартует 21 сентября.

Женский и мужской теннисные туры были приостановлены в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции, в этом же месяце заморозили рейтинги. Сезон WTA был возобновлен 3 августа на турнире в Палермо, сезон ATP начнется 14 августа турниром в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что российский теннисист Карен Хачанов примет участие в «Мастерс», который пройдет в Нью-Йорке, и на US Open.