Хорватский новичок петербургского «Зенита» Деян Ловрен не смог вспомнить, как английский «Ливерпуль» разгромил «Спартак» со счетом 7:0.

На вопрос, поделился ли Ловрен секретом со своими новыми партнерами, как громить «Спартак» с таким счетом, игрок предположил, что результат сложился по сумме двух матчей. После того, как журналист уточнил, что счет 7:0 был зафиксирован в одном матче в декабре, Ловрен не мог в это поверить.

«7:0 мы выиграли? Да ну!» — заявил игрок, слова которого приводит Sport24.

Он добавил, что правда не может вспомнить, хотя помнит, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль», однако не уверен, что его команда выиграла так крупно.

Напомним, 6 декабря 2017 года «Ливерпуль» на «Энфилде» забил семь мячей «Спартаку» в матче группового этапа Лиги чемпионов. В той игре Деян Ловрен вышел в основном составе и был заменен на 60-й минуте.