Фанаты московского «Торпедо» обратились к главному тренеру команды Сергею Игнашевичу и призвали его уйти в отставку.

«Сергей Николаевич, время пришло. Девять месяцев вы не можете взять 3 очка. Как всегда, на пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы обыграли всех, но футбол – это не игра в футбольный менеджер на компьютере. По-хорошему вы должны были уйти после поражения в Химках, далее вы проиграли место в РПЛ, сыграв две ничьи с аутсайдерами лиги на тот момент. Не мучайте себя, не мучайте команду и нас. Дальше будет только хуже. Уйдите сами. По-мужски», – гласит сообщение фанатского объединения «Торпедо» Запад-5 Ultras в Instagram.

Ранее «Торпедо» сыграло вничью во 3-м туре Олимп-ФНЛ с «Акроном» (1:1). Московская команда не побеждает в десяти официальных матчах подряд.