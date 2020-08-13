Московский «Спартак» обратился к комментатору «Матч ТВ» Александру Шмурнову после отстранения журналиста от эфиров.

«Александр Иванович, ждем вас на «Открытие Арене»! Разочарованы случившимся и благодарны за вашу позицию. Наши двери всегда открыты!» — гласит сообщение клуба в Twitter.

Отметим, Шмурнов работал на матче «Спартак» — «Сочи» и во время трансляции подверг жесткой критике решение судей назначить второй пенальти в ворота красно-белых. После этого он не получил назначения на второй тур российской премьер-лиги, а также был отстранен от работы на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».

Напомним, игра «Спартак» — «Сочи» завершилась со счетом 2:2, оба матча «сочинцы» забили с пенальти, и второй одиннадцатиметровый удар был назначен ошибочно.