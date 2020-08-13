Андрееску не будет защищать титул на US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску объявила, что не примет участия в US Open.

По словам Андрееску, она приняла это решение после долгих обсуждений с близкими. Теннисистка отметила, она решила так поступить, чтобы сосредоточиться на восстановлении.

«Выигрыш US Open в прошлом году был важным успехом в карьере. Мне будет не хватать участия на турнире. К сожалению, понимаю, что сложности, включая пандемию коронавируса, ограничили мои возможности подготовиться и выступить на нужном уровне. Благодарю USTA и WTA за усилия», — гласит заявление Андрееску.

Таким образом, в US Open не примут участия оба чемпиона – испанец Рафаэль Надаль и канадка Андрееску.