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  • 23:45,  13 августа 2020
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Андрееску не будет защищать титул на US Open

Андрееску не будет защищать титул на US Open
Бьянка Андрееску. Фото: instagram.com/usopen

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску объявила, что не примет участия в US Open.

По словам Андрееску, она приняла это решение после долгих обсуждений с близкими. Теннисистка отметила, она решила так поступить, чтобы сосредоточиться на восстановлении.

«Выигрыш US Open в прошлом году был важным успехом в карьере. Мне будет не хватать участия на турнире. К сожалению, понимаю, что сложности, включая пандемию коронавируса, ограничили мои возможности подготовиться и выступить на нужном уровне. Благодарю USTA и WTA за усилия», — гласит заявление Андрееску.

Таким образом, в US Open не примут участия оба чемпиона – испанец Рафаэль Надаль и канадка Андрееску.

Ранее стало известно, что российский теннисист Карен Хачанов примет участие в «Мастерс», который пройдет в Нью-Йорке, и на US Open.

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