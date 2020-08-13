Американский временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб — чемпион, он очень сильный боец. Все мы знаем, что в семье Нурмагомедовых произошла трагедия. Думаю, это только больше мотивирует Хабиба и он будет очень серьезно настроен», — сказал Гэтжи, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, 57-летний Абдлуманап Нурмагомедов скончался в московской клинике 3 июля. У него был выявлен коронавирус, который дал осложнения. Нурмагомедов перенес инфаркт и был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, но спасти Абдулманапа не удалось.

Напомним, следующий поединок с участием Хабиба состоится 24 октября 2020 года. Место проведения боя еще не объявлено, но, скорее всего, он пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, в мае завоевавший титул временного чемпиона промоушена.