Капитан "Зенита" Александр Анюков уходит с поля с фиолетовыми футболками. Фото: "Ландскрона"

Капитан "Зенита" Александр Анюков уходит с поля с фиолетовыми футболками. Фото: "Ландскрона"

«Локомотив» подписал Слободана Райковича, Кокорин не поможет «Спартаку» в двух матчах, Андрееску не сыграет на US Open. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Опубликован полный список участников «Ледникового периода»

Опубликован полный список участников телевизионного шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Локомотив» объявил о приобретении Райковича

Московский «Локомотив» официально объявил о подписании контракта с защитником Слободаном Райковичем.

Кокорин не поможет «Спартаку» в матчах с «Ахматом» и «Уфой»

Новичок «Спартака» нападающий Александр Кокорин не поможет команде в двух ближайших матчах.

Джокович сыграет на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на Открытом чемпионате США.

Анюков станет помощником Сергея Семака в «Зените»

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Анюков в начале следующей недели станет членом тренерского штаба сине-бело-голубых.

Хачанов примет участие в «Мастерс» и US Open

Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в «Мастерс», который пройдет в Нью-Йорке и на US Open.

Андрееску не будет защищать титул на US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску объявила, что не примет участия в US Open.