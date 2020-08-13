«Локомотив» подписал Слободана Райковича, Кокорин не поможет «Спартаку» в двух матчах, Андрееску не сыграет на US Open. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.
Опубликован полный список участников «Ледникового периода»
Опубликован полный список участников телевизионного шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
«Локомотив» объявил о приобретении Райковича
Московский «Локомотив» официально объявил о подписании контракта с защитником Слободаном Райковичем.
Кокорин не поможет «Спартаку» в матчах с «Ахматом» и «Уфой»
Новичок «Спартака» нападающий Александр Кокорин не поможет команде в двух ближайших матчах.
Джокович сыграет на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на US Open
Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на Открытом чемпионате США.
Анюков станет помощником Сергея Семака в «Зените»
Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Анюков в начале следующей недели станет членом тренерского штаба сине-бело-голубых.
Хачанов примет участие в «Мастерс» и US Open
Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в «Мастерс», который пройдет в Нью-Йорке и на US Open.
Андрееску не будет защищать титул на US Open
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску объявила, что не примет участия в US Open.
Комментарии Развернуть