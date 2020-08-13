Отец Черышева: Денис будет защищать цвета «Валенсии»

Отец российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий рассказал о будущем сына.

«Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. В ближайшем будущем мы увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета «Валенсии», — сказал Черышев-старший в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в «Валенсии» зафиксированы два случая заражения коронавирусом.

Напомним, в «Валенсии» не стали называть имена заболевших. Как сообщает пресс-служба клуба, оба зараженных находятся в изоляции у себя дома в соответствии с медицинскими протоколами испанской лиги.