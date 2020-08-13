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  • 02:38,  14 августа 2020
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Футбол
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Отец Черышева: Денис будет защищать цвета «Валенсии»

Отец Черышева: Денис будет защищать цвета &#171;Валенсии&#187;
Дмитрий Черышев. Фото: официальный сайт "Нижнего Новгорода"

Отец российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий рассказал о будущем сына.

«Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. В ближайшем будущем мы увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета «Валенсии», — сказал Черышев-старший в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в «Валенсии» зафиксированы два случая заражения коронавирусом.

Напомним, в «Валенсии» не стали называть имена заболевших. Как сообщает пресс-служба клуба, оба зараженных находятся в изоляции у себя дома в соответствии с медицинскими протоколами испанской лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 20 миллионов, более 750 тысяч человек погибли, более 13 миллионов — выздоровели.

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