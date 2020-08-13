В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.

В составе «быков» по мячу забили Дани Ольмо с передачи Марселя Забитцера на 51-й минуте и Тайлер Адамс с передачи Анхелино на 88-й минуте. У мадридского клуба единственный гол забил Жоау Феликс с пенальти на 71-й минуте встречи.

Мадридцы нанесли восемь ударов по воротам соперника, три из которых — в створ, немцы ударили по воротам десять раз и четыре раза попали в створ.

Противостояние было одноматчевым, встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Команда Юлиана Нагельсмана вышла в полуфинал, где сыграет против «Пари Сен Жермен», который днем ранее победил с тем же счетом бергамскую «Аталанту».