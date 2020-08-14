Королевская битва стала одним из самых популярных жанров многопользовательских онлайн-игр. Она совмещает в себе элементы симулятора выживания с режимом last man standing. Игры в жанре королевской битвы сталкивают множество персонажей, управляемых пользователями, на ограниченной карте.
Суть в том, что игрокам нужно искать оружие и уничтожать соперников до тех пор, пока не останется кто-то один. Чем дольше длится матч, тем меньше становится «безопасная зона» — часть карты, доступная для игроков.
Несколько интересных фактов о королевской битве:
- Название пошло от романа «Королевская битва» японского писателя Косюна Таками и его экранизации. В фильме школьники, ставшие заложниками правительственного плана, превратились в участников смертельной игры. Из 42 человек в живых должен был остаться только один.
- В создании жанра принял участие Дин Холл, придумавший DayZ для ArmA II. В DayZ игроки собирали оружие и припасы в заброшенных зданиях и сражались не только друг с другом, но и с агрессивными зомби. Геймдизайнер Брендан Грин взял за основу идею Холла и реализовал правила королевской битвы в других проектах.
- Трилогия «Голодные игры» и ее экранизация — тоже королевская битва. Писательница Сьюзен Коллинз придумала историю, в которой дети боролись за выживание на ограниченной территории. Модификация «Голодные игры» приобрела большую популярность в Minecraft. Её суть заключалась в том, что игроки появлялись в центре карты рядом с ценными вещами или сундуками.
Игр в жанре королевской битвы сейчас очень много. Вспомним самые популярные:
- Fortnite. Это, пожалуй, самая популярная игра в данном жанре. Она отличается своей мультяшностью, а играть в нее можно практически на любом устройстве — это PlayStation 4, Xbox One, ПК с операционной системой Microsoft Windows и macOS, телефоны на iOS, Android, а также Nintendo Switch. Более того, Fortnite — одна из немногих кроссплатформенных игр, и, вероятно, потому она единственная такая успешная — более 250 миллионов человек играет только в основной режим Battle Royale.
- PUBG. Игроки высаживаются на остров, где им предстоит найти снаряжение и оружие, чтобы убить других участников. Игра была выпущена в Steam в марте 2017 года, и за первые семь месяцев удалось продать 13 миллионов копий. К концу года пиковое число игроков достигло 2 миллионов, что сделало PUBG одной из самых популярных игр в Steam.
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Call of Duty: Black Ops 4. Игра, похожая на PUBG, но в мире Call of Duty. Игрокам встречаются места, уже знакомые по предыдущим версиям игры, а кое-где их поджидают зомби. Здесь события развиваются более динамично, чем в PUBG.
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