Королевская битва стала одним из самых популярных жанров многопользовательских онлайн-игр. Она совмещает в себе элементы симулятора выживания с режимом last man standing. Игры в жанре королевской битвы сталкивают множество персонажей, управляемых пользователями, на ограниченной карте.

Суть в том, что игрокам нужно искать оружие и уничтожать соперников до тех пор, пока не останется кто-то один. Чем дольше длится матч, тем меньше становится «безопасная зона» — часть карты, доступная для игроков.

Несколько интересных фактов о королевской битве:

Название пошло от романа «Королевская битва» японского писателя Косюна Таками и его экранизации. В фильме школьники, ставшие заложниками правительственного плана, превратились в участников смертельной игры. Из 42 человек в живых должен был остаться только один.

В создании жанра принял участие Дин Холл, придумавший DayZ для ArmA II. В DayZ игроки собирали оружие и припасы в заброшенных зданиях и сражались не только друг с другом, но и с агрессивными зомби. Геймдизайнер Брендан Грин взял за основу идею Холла и реализовал правила королевской битвы в других проектах.

Трилогия «Голодные игры» и ее экранизация — тоже королевская битва. Писательница Сьюзен Коллинз придумала историю, в которой дети боролись за выживание на ограниченной территории. Модификация «Голодные игры» приобрела большую популярность в Minecraft. Её суть заключалась в том, что игроки появлялись в центре карты рядом с ценными вещами или сундуками.

Игр в жанре королевской битвы сейчас очень много. Вспомним самые популярные: