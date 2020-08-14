Двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр 1988 года и вице-президент Федерации фигурного катания Москвы Олег Овсянников оценил возможное участие юниорки Камилы Валиевой во взрослых контрольных прокатах.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Овсянников отметил, что Федерации фигурного катания виднее в этом вопросе, и в руководстве мыслят стратегически с прицелом на Олимпиаду-2022.

«Если вы хотите знать мое мнение, то я не против такого развития событий. Любому юниору полезно быть в компании со взрослыми. Это хороший стимул», — сказал эксперт, отметив, что если есть возможность, надо допустить еще кого-то из юниоров помимо Валиевой. Юниоры, по мнению Овсянникова, будут видеть за кем тянуться, а взрослым фигуристам пойдет на пользу дополнительная конкуренция.

«Разве можно бояться молодежь? Чем они больше катаются, тем становятся злее. А взрослые, раз вы уже сильные, то доказывайте», — отметил Овсянников.

Напомним, вчера имя Камилы Валиевой исчезло из списка контрольных прокатов юниоров в Новогорске.