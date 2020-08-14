Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об особенностях сбора своей группы в Терсколе.

В интервью официальному сайте ОКР Бородавко заявил, что в Терсколе нет лыжероллерной трассы, поэтому приходится заниматься прямо на дороге.

«Главная сложность заключается в том, что это федеральная трасса с очень оживленным движением», — сказал специалист, отметив, что проводить интервальные тренировки или отрабатывать скоростные участки на трассе трудно, страшно и небезопасно.

Бородавко подчеркнул, что для тренировок лыжники стараются находить максимально прямые отрезки, где водители имеют обзор и возможности для маневра.

«Тем не менее в этом есть и свои плюсы — найти столь затяжные подъемы в Европе нам не удавалось», — добавил тренер.