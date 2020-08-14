Заслуженный тренер России по биатлону, бывший наставник сборной России по биатлону в стрелковой подготовке Леонид Гурьев высказал мнение по поводу бывшего и нынешнего руководства СБР.

В интервью порталу РИА Новости Гурьев отметил, что новый президент СБР Виктор Майгуров находится в курсе всех международных дел, что является для федерации плюсом. «Выбрано правильное направление, когда каждый человек отвечает за определенный блок»,- подчеркнул Гурьев.

По мнению эксперта, бывший президент СБР Владимир Драчев все повесил на себя. «Это очень тяжело. Пришли люди, которые все знают. Теперь не будет таких шараханий влево и вправо», – заключил Гурьев.

Напомним, в июле 2020 года Владимир Драчев добровольно подал в отставку с поста президента СБР за день до отчетно-выборной конференции.