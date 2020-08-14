Российский полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что разговаривал с тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

Об этом футболист рассказал в тизере программы «Футбол России» на телеканале «Россия-24», который был опубликован в телеграм-канале Ильи Казакова.

«У меня было предложение от «Зенита». Я разговаривал с главным тренером команды. С Семаком», — сказал полузащитник.

Ранее Дмитрий Баринов уже сообщал, что отказывался от перехода в петербургский «Зенит», а затем подписал новый пятилетний контракт с московским «Локомотивом». Игрок объяснил свое решение тем, что хотел быть поближе к дому, поскольку когда он был маленьким, уже уезжал далеко от родных.

Баринов с 2012 года тренируется в системе «Локомотива» с 2015 года он выступает за основную команду.