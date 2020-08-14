В России за последние сутки было зафиксировано еще 5 065 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Наибольшее число новых случаев в Москве — 688 человек, еще 159 положительных новых тестов — в Санкт-Петербурге, +27 новых заболевших — в Ленинградской области.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на утро 14 августа было сделано более 31,9 млн тестов на коронавирус, общее число заболевших за все время пандемии в стране — 912 823 человека.

Количество выздоровевших за время пандемии в России составляет 722 964 человека, еще 15 498 человек скончалось.

Число заболевших коронавирусом во всем мире составляет уже более 20,9 миллионов человек. Первое место по миру у США — 5,25 млн, в Бразилии уже 3,2 млн случаев диагностировано, в Индии — 2,4 млн.