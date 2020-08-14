Казанский «Рубин» объявил о приобретении южнокорейского полузащитника Хвана Ин Бома, который ранее защищал цвета канадской команды «Ванкувер Уайткэпс». Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний футболист подписал контракт на три года.

Хван Ин Бом уже выбрал себе игровой номер — центральный полузащитник будет выступать под номером 6.

«Игрок присоединится к команде после оформления всех необходимых документов», — гласит сообщение пресс-службы «Рубина».

Хван Ин Бом выступает за сборную Южной Кореи. В составе национальной команды он отыграл 23 матча, в которых записал на свой счет 3 гола. За «Ванкувер Уайткэпс» он сыграл 41 матч и стал автором 4 голов.