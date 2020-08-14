Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов даст пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы о будущем. Конференция состоится сегодня, 14 августа, и начнется в 11:00 по московскому времени. Увидеть ее смогут все желающие, прямая трансляция будет доступна здесь.

Напомним, ожидается, что Нурмагомедов вновь выйдет в октагон в октябре 2020 года, его соперником станет американец Джастин Гэтжи, в мае завоевавший титул временного чемпиона. Изначально планировалось, что их бой пройдет в сентябре, но из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба, бой был перенесен.