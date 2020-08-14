Стримерша Карина, проживающая в Италии, поделилась мнением о протестах в Белоруссии, которые начались после выборов президента страны.

По мнению Карины, чтобы понять, что на самом деле происходить в Белоруссии, нужно оценить события глазами Александра Лукашенко.

«Выяснилось, что батьку никто особо и не любит. Во-первых, батьку не любят сами белорусы, и что наиболее для него унизительно, его побила женщина, домохозяйка, (обязательно будет мстить). Так же белорусы осмелились не признать нарисованные 80%, а это тоже батьку задело — никакой всенародной любовью тут и не пахнет», — написала Карина на своей странице в «Инстаграме».

Она добавила, что Москва тоже не любит Лукашенко и выступает против кровавых диктаторских режимов. Карина подчеркнула, что никто, кроме коммунистов, не поддержал Лукашенко, а госсекретарь США намерен принести в Белоруссию немного демократии и свободы.

Напомним, ранее титулованная биатлонистка Дарья Домрачева высказалась на тему протестов в Белоруссии, за что была резко осуждена жителями страны и спортивными болельщиками.