Российская гимнастка Александра Солдатова в очередной раз показала впечатляющую растяжку. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото, на котором растягивается на улице, стоя у перил.

«training time. приятное с полезным», — написала Александра под публикацией.

Подписчики спортсменки оставили несколько десятков хвалебных комментариев.

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Солдатова приостановила карьеру из-за булимии и не тренировалась на протяжении нескольких месяцев. По словам спортсменки, на старте лечения она лежала в клинике и согласно режиму не могла даже ходить. Александра пояснила, что это требовалось для того, чтобы организм быстрее восстанавливал силы и сохранял энергию.

Уроженка Стерлитамака является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы