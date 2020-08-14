После успеха шоу «Ледниковый период. Дети» и общего взлета интереса к фигурному катанию в России Первый канал решил вернуть классический формат шоу. В пары к олимпийским чемпионам были приглашены звезды кино и шоу-бизнеса, как в старые добрые времена. Сейчас они активно учатся кататься на коньках и работают над новыми постановками — ведь телепремьера шоу запланирована на начало осени.

Тем временем участники шоу уже начинают получать первые травмы: певец Влад Соколовский начал осваивать сложные поддержки с Екатериной Бобровой и упал, а теперь ждет снимок и вердикт от врачей.

Не все хорошо и у пары Регина Тодоренко/Роман Костомаров: фигуристы уже успели порадовать видео с освоением сложных элементов, но партнер, по словам, телеведущей, сорвал спину. Пока Регина катается одна в сопровождении тренера Марии Орловой и шутит над причинами травмы.

«По всей видимости , я настолько харизматичная , что свалила с ног олимпийского чемпиона или по другой версии — мне пора худеть», — написала телеведущая в «Инстаграме».

До этого она рассказывала прессе, что сама уже узнала, что такое удариться головой об лед, а также шутила про смещение трех позвонков.

В прессе сообщали, что и Ольга Бузова, которая катается с Дмитрием Соловьевым, успела получить растяжение связок ноги. По данным портала «СтарХит», на повреждение Бузовой обратил внимание ее партнер, после чего она обратилась к врачу. Сама телеведущая информацию не подтверждала, однако отвечала подписчикам, что травмы у нее уже есть.

Влад Топалов, вставший в пару с Еленой Ильиных, пока о травмах не сообщал, однако на тренировках уже нападался вдоволь. В «Инстаграме» он даже назвал себя рекордсменом по падениям. «Дай Бог, чтобы не зря», — написал Влад.

Актриса Мария Луговая, вставшая в пару с Повиласом Ванагасом, осваивает фигурное катание необычным способом. В своем «Инстаграме» Луговая поделилась видеороликом, на котором она едет по льду со связанными ногами вместе со своим партнером по шоу.

Полный список пар нового сезоне «Ледникового периода» уже известен, так что остается только ждать премьеры — и надеяться, что до нее все участники шоу подойдут в полной готовности.