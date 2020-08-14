После успеха шоу «Ледниковый период. Дети» и общего взлета интереса к фигурному катанию в России Первый канал решил вернуть классический формат шоу. В пары к олимпийским чемпионам были приглашены звезды кино и шоу-бизнеса, как в старые добрые времена. Сейчас они активно учатся кататься на коньках и работают над новыми постановками — ведь телепремьера шоу запланирована на начало осени.

Тем временем участники шоу уже начинают получать первые травмы: певец Влад Соколовский начал осваивать сложные поддержки с Екатериной Бобровой и упал, а теперь ждет снимок и вердикт от врачей.

Не все хорошо и у пары Регина Тодоренко/Роман Костомаров: фигуристы уже успели порадовать видео с освоением сложных элементов, но партнер, по словам, телеведущей, сорвал спину. Пока Регина катается одна в сопровождении тренера Марии Орловой и шутит над причинами травмы.

«По всей видимости , я настолько харизматичная , что свалила с ног олимпийского чемпиона или по другой версии — мне пора худеть», — написала телеведущая в «Инстаграме».

До этого она рассказывала прессе, что сама уже узнала, что такое удариться головой об лед, а также шутила про смещение трех позвонков.

Фото: instagram.com/reginatodorenko/

В прессе сообщали, что и Ольга Бузова, которая катается с Дмитрием Соловьевым, успела получить растяжение связок ноги. По данным портала «СтарХит», на повреждение Бузовой обратил внимание ее партнер, после чего она обратилась к врачу. Сама телеведущая информацию не подтверждала, однако отвечала подписчикам, что травмы у нее уже есть.

Влад Топалов, вставший в пару с Еленой Ильиных, пока о травмах не сообщал, однако на тренировках уже нападался вдоволь. В «Инстаграме» он даже назвал себя рекордсменом по падениям. «Дай Бог, чтобы не зря», — написал Влад.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial/

Актриса Мария Луговая, вставшая в пару с Повиласом Ванагасом, осваивает фигурное катание необычным способом. В своем «Инстаграме» Луговая поделилась видеороликом, на котором она едет по льду со связанными ногами вместе со своим партнером по шоу.

Фото: instagram.com/mariaheartbeat/

Полный список пар нового сезоне «Ледникового периода» уже известен, так что остается только ждать премьеры — и надеяться, что до нее все участники шоу подойдут в полной готовности.