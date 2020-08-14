Лондонский «Арсенал» официально объявил о переходе Виллиана.

32-летний бразильский полузащитник, ранее защищавший цвета «Челси», подписал с «канонирами» контракт сроком на три года. Футболист будет выступать под 12-м номером. В «Арсенал» он перешел на правах свободного агента, так как его соглашение с «Челси» истекло.

Ранее СМИ писали, что Виллиан будет зарабатывать в новом клубе £ 220 тысяч в неделю.

С 2013 года Виллиан играл за «Чесли». До этого он выступал в махачкалинском «Анжи», «Шахтере» и «Коринтиасе». С 2011 года футболист вызывается в сборную Бразилии.

В минувшем сезоне Виллиан отыграл 36 матчей в АПЛ, стал автором девяти голов и отдал семь результативных передач.