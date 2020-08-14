Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном поединке с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Бой с Сен-Пьером меня вдохновляет, это был бой мечты моего отца, но ему в следующем году уже 40 лет, пора определяться. В апреле подраться с ним было бы идеально, но Дэйна сказал мне, что после этого боя будут вести с ним переговоры», — сказал Нурмагомедов в ходе пресс-конференции.

По словам Хабиба, бой состоится, если Сен-Пьер ответит согласием.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов проведет титульный бой против американца Джастина Гэтжи. Поединок должен пройти на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Ранее Хабиб намекнул, что может подраться с Сен-Пьером в апреле 2021 года.