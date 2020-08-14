«Никуда не перейду»: Баринов раскрыл подробности несостоявшегося перехода в «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился подробностями о несостоявшемся переходе в петербургский «Зенит».

Футболист получил предложение от «Зенита» и поговорил с Сергеем Семаком. По словам Баринова, диалог состоялся в тот день, когда он продлил контракт с «Локомотивом».

«Мне позвонил Сергей Богданович, мы пять минут с ним разговаривали, и я сказал, что я никуда не перейду. Тут мой дом, у меня здесь семья рядом, и я остаюсь в «Локомотиве». Какие бы там условия ни были», — сказал Баринов в эфире телеканала «Россия 24».