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  • 14:18,  14 августа 2020
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Футбол
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«Никуда не перейду»: Баринов раскрыл подробности несостоявшегося перехода в «Зенит»

&#171;Никуда не перейду&#187;: Баринов раскрыл подробности несостоявшегося перехода в &#171;Зенит&#187;
Жоау Мариу и Дмитрий Баринов. Фото: "Локомотив".

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился подробностями о несостоявшемся переходе в петербургский «Зенит».

Футболист получил предложение от «Зенита» и поговорил с Сергеем Семаком. По словам Баринова, диалог состоялся в тот день, когда он продлил контракт с «Локомотивом».

«Мне позвонил Сергей Богданович, мы пять минут с ним разговаривали, и я сказал, что я никуда не перейду. Тут мой дом, у меня здесь семья рядом, и я остаюсь в «Локомотиве». Какие бы там условия ни были», — сказал Баринов в эфире телеканала «Россия 24».

Баринов с 2012 года тренируется в системе «Локомотива», с 2015 года он выступает за основную команду.

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