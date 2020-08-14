Петербургский баскетбольный клуб «Спартак» объявил, что не примет участие в соревнованиях сезона-2020/21 из-за сложной финансовой ситуации.

Ранее «Спартак» играл в Суперлиге — втором по силе российском чемпионате после Единой лиги ВТБ.

«Из-за сложной экономической ситуации, вызванной мировой эпидемиологической обстановкой, БК «Спартак» вынужден пропустить ближайший сезон всех спортивных соревнований. Мы не прощаемся, а говорим: «До свиданья»!» — гласит заявление пресс-службы клуба на официальной странице в «Твиттере».

Напомним, «Спартак» является одним из самых титулованных российских клубов. Красно-белые дважды выигрывали чемпионат СССР, девять раз завоевывали серебряные медали и шесть раз — бронзовые.