Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал московскому «Спартаку» не сниматься с чемпионата России.

Боец отметил, что любит футбол и смотрит практически все матчи. По его мнению, футбол — номер один среди видов спорта. Хабиб добавил, что его отец, Аюдулманап Нурмагомедов, был болельщиком «Спартака».

«Спартак» переживает не лучшее время. Отдохнуть не дали, начался следующий чемпионат. Хочу пожелать «Спартаку», чтобы не снимались. Без «Спартака» РПЛ будет скучной», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, после судейского скандала в матче «Спартак» — «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата России. Впоследствии клуб сделал заявление, что продолжит выступление в лиге.