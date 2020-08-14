Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции ответил на вопрос, что написал бы в письме самом себе в прошлое.

По мнению Хабиба, письмо получилось бы объемным и заняло половину тетрадки. Однако, считает Нурмагомедов, ему было интереснее написать письмо не себе, а своим родителям.

«Отцу было бы более интересно. Написал бы про наши отношения как в спорте, так и вне спорта. Какие у меня были бы к нему вопросы. Что-то посоветовал бы ему в себе изменить. Написал бы так, чтобы, прочитав это письмо, оно принесло ему больше пользы в следующей жизни, чем в этой», — заявил Нурмагомедов.

Напомним, в июле 2020 года Хабиб потерял отца. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался в московской клинике от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Он был госпитализирован еще в апреле в Дагестане, затем спецбортом доставлен в Москву. Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь, но спасти Нурмагомедова-старшего не удалось.