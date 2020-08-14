Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб пока не возобновил переговоры с полузащитником Далером Кузяевым.

«Мы взяли паузу еще на неделю. Связано ли это со слухами о переговорах между ним и «Бешикташем»? Я хоть и слежу за всеми чемпионатами, включая турецкий, но за планами «Бешикташа» не слежу», — заявил Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, контракт Кузяева с «Зенитом» истек нынешним летом и не был продлен, на данный момент футболист остается без команды. Ранее в Петербурге сообщали, что переговоры возобновятся после матча первого тура с «Ротором».

Накануне появилась информация о том, что в приобретении Кузяева заинтересован турецкий «Бешикташ».