Петербургский «Зенит» поздравил с днем рождения генерального директора клуба Александра Медведева. Сегодня, 14 августа, функционер отмечает 65-летие.

«Зенит» поздравляет Александра Медведева с юбилеем. Уважаемый Александр Иванович, мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в ваш адрес и благодарим за вклад в успехи клуба, который под вашим руководством стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России», — гласит сообщение «Зенита» в «Твиттере».

Напомним, Медведев занимает пост генерального директора сине-бело-голубых с февраля 2019 года.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России, а также завоевал Кубок страны. Новый сезон команда Сергея Семака начала с завоевания Суперкубка России.