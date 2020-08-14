Молодой британский боксер Коул Кершоу погиб в результате перестрелки в городе Бэри. Инцидент произошел в среду, 12 августа, около 21:00. Очевидцы, услышавшие звуки выстрелов, обратились в полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они обнаружили 18-летнего боксера лежащим на дороге с огнестрельным ранением в грудь. Он был срочно доставлен в одну из городских больниц, однако медикам не удалось спасти его жизнь. Кершоу скончался спустя несколько часов после перестрелки.

Расследование показало, что боксер и несколько его друзей вступили в конфликт с группой людей, находившейся в автомобиле. Когда Кершоу с товарищем вышли из своей машины, раздались выстрелы. Стрельба велась из серебристого BMW. По версии полиции, нападение было неслучайным.