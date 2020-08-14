Сегодня состоялась большая пресс-конференция действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который не появлялся в октагоне с прошлой осени. Спортсмен подтвердил, что готовится к поединку Джастином Гэтжи, рассказал о желании подраться с Жоржем Сен-Пьером и затронул непростую для себя тему — смерть отца.

Об умершем отце

В июле ушел из жизни 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба. Спортсмен признался, что это стало для него большим ударом, однако не лишило мотивации. Сейчас Нурмагомедов продолжает готовиться к следующему бою, потому что уверен: отец посоветовал бы ему завершить начатое.

«У нас были близкие отношения, он был мне отцом, другом, тренером. Всегда были вместе. Конечно, переживаю. Сосредоточиться и говорить, что мне ничего не мешает, — это неправда. Конечно мешает. Надеюсь, что это чувство выведет меня на другой уровень и сделает сильнее. Испытания либо ломают, либо закаляют», — сказал Нурмагомедов.

Хабибу задали вопрос, что бы он написал в письме самому себе в прошлое, однако боец ответил, что лучше бы написал письмо своим родителям, особенно отцу.

«Написал бы про наши отношения как в спорте, так и вне спорта. Какие у меня были бы к нему вопросы. Что-то посоветовал бы ему в себе изменить. Написал бы так, чтобы, прочитав это письмо, оно принесло ему больше пользы в следующей жизни, чем в этой», — сказал Хабиб.

О предстоящем бое с Джастином Гэтжи

В октябре Нурмагомедов проведет титульный поединок с американцем Джастином Гэтжи. Бой был запланирован на сентябрь, но был перенесен из-за трагедии в семье Хабиба. Гэтжи в мае одолел Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона в легком весе. В том поединке он как раз заменял Хабиба.

Нурмагомедов подтвердил, что бой состоится в Абу-Даби (ОАЭ) на Бойцовском острове. По словам спортсмена, сейчас он тренируется ежедневно и регулярно спаррингуется.

«В начале не могли определиться с местом, но потом решили, что проведем его на бойцовском острове. Надеюсь, все состоится. Я уже готовлюсь вовсю, нахожусь в тренировочном режиме», — сказал Хабиб.

Спортсмен отметил, что не соревновался уже год, однако не переживает по этому поводу. Хабиб уверен, что длительный простой не скажется на его выступлении.

«У меня к нему никакой неприязни нет. Он хочет быть лучшим в мире и я это уважаю. Он многое прошел в этом виде спорта и это достойный соперник. Вы видели, что он в прошлом бое сделал с Фергюсоном», — оценил Нурмагомедов своего соперника.

О футболе

Хабиб в очередной раз рассказал о своей любви к футболу. Несмотря на то, что всю свою жизнь Нурмагомедов посвятил смешанным единоборствам, именно футбол он считает спортом номер один. Хабиб не оставил без внимания скандальный матч московского «Спартака» с «Сочи» и заявление Леонида Федуна о снятии с чемпионата России.

«Конечно, «Спартак» сейчас не самые лучшие времена переживает. И первый-то эпизод был спорный, а во втором точно не назначил бы пенальти. Прошлый чемпионат только закончился, там были вопросы по судейству. А вот начался новый, и снова то же самое. Слышал, что «Спартак» хотел сняться с чемпионата. Посоветовал бы не сниматься. Чемпионат России без «Спартака», — сказал Хабиб.

Он добавил, что его отец тоже был болельщиком «Спартака», знал составы разных лет и рассказывал об этом сыну.

В феврале в Каспийске состоялся футбольный турнир для незрячих, и Нурмагомедов выступил в роли одного из организаторов. Он признался, что остался под большим впечатлением от спортсменов, выступивших на этих соревнованиях.

«Я получил много положительных эмоций и был в шоке, как человек не видит, но бежит за мячом и рубится. Они не отчаиваются, они бойцы. Увидел в них бойцов даже раньше, чем футболистов», — заявил Хабиб.

О возможном поединке с Жоржем Сен-Пьером

Недавно Хабиб намекнул, что его следующим соперником после Гэтжи станет титулованный канадец Жорж Сен-Пьер. Несмотря на то, что Нурмагомедов хочет провести бой в апреле, а глава UFC Дана Уайт готов помочь с организацией поединка, окончательно еще ничего не решено.

По словам Хабиба, всё будет зависеть от самого Сен-Пьера, которому в следующем году будет 40 лет. Спортсмен уже завершил карьеру, и пока неизвестно, вернется ли он в октагон ради боя с россиянином.

Не так давно представители команды Хабиба говорили, что боец хочет уйти из спорта, добившись статистики 30-0. Сейчас в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. Если он защитит титул в бою с Гэтжи, то вероятный бой с Сен-Пьером может стать для него последним.

«Бой с Сен-Пьером меня вдохновляет, это был бой мечты моего отца, но ему в следующем году уже 40 лет, пора определяться», — сказал Хабиб.