Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова сдала ЕГЭ по русскому языку на 51 балл, а на ЕГЭ по обществознанию набрала 44 балла.

Результаты спортсменки появились на сайте агрегатора абитуриентов в разделе университета РАНХИГС.

Сегодня стало известно, что Загитова подала документы для поступления по направлению «Журналистика», профиль «Продюсирование и культурная политика». Помимо русского языка и обществознания для поступления на эту специальность нужно сдавать и творческий экзамен, баллы за который у Загитовой не указаны.

Согласие на зачисление от спортсменки еще не поступило, так что этот вариант фигуристка могла рассматривать в качестве запасного. Помимо этих экзаменов Загитова сдавала математику и биологию.