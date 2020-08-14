Российский футбольный тренер Юрий Семин дал комментарий по поводу проблем с судейством в матчах московского «Спартака», в частности, в матче против «Сочи».

По словам специалиста в интервью «Матч ТВ», из ситуации есть выход и довольно простой.

«Когда тренеры проигрывают, их безжалостно увольняют. Когда судьи ошибаются, их отстраняют на одну-две игры», — заявил тренер, отметив, что любое судейское решение можно оправдать, однако сейчас видно лишь неравное распределение ответственности.

По мнению Семина, арбитры станут больше дорожить своей работой, если ощутят серьезность последствий своих ошибок.

«Бывают грубые ошибки, бывают мелкие. В матче со «Спартаком», конечно, грубейшая. Пытаюсь представить себя на месте Тедеско — не знаю, что бы я сделал в тот момент», — отметил Семин.