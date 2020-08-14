Российский защитник, капитан московского «Спартака» Георгий Джикия попал в сферу интересов итальянского «Наполи», однако переговоры по трансферу так и не начались.

По данным портала Sport24, это произошло из-за решения главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который разговаривал с владельцем клуба Леонидом Федуном перед стартом сезоне-2020/21 и лично просил его не продавать Джикию.

Георгий Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, он является воспитанником академии «Локомотива», после выпуска играл за «Химик», «Спартак-Нальчик» и «Амкар». В составе «Спартака» Джикия стал чемпионом России по футболу, а также выиграл Суперкубок России. Сейчас футболисту 26 лет.

В сборной России Джикия также дебютировал в 2017 году, из-за травмы игрок не попал в состав национальной команды на домашний чемпионат мира по футболу.