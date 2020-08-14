«Ростов» примет петербургский «Зенит» в рамках второго тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 15 августа, в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян (Сочи). В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва); Резервным судьей будет Олег Соколов (Воронеж) .

Обе команды после первого тура имеют по 3 очка в своем активе. «Зенит» на выезде обыграл волгоградский «Ротор» (2:0), а «Ростов» в гостях одолел «Тамбов» (1:0).