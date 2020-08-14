На автодроме «Каталунья» в Барселоне сегодня, 14 августа, стартовал шестой гоночный уикенд сезона-2020 в Формуле-1 — Гран-при Испании.

Начало второй сессии тренировочных заездов назначено на 16:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию второй тренировки можно будет посмотреть здесь:

По итогам первой практики, которая состоялась утром, лучший результат показал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лидеров представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил практику всего лишь с 17-м результатом. Его партнер по команде Пьер Гасли стал 14-м.

Завтра, 15 августа, состоятся третья свободная практика, а также квалификация. Итоговая гонка пройдет в воскресенье, 16 августа, начало назначено на 16:10 по московскому времени.