Московский «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 15 августа, на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым(Санкт-Петербург). В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервным судьей назначен Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

После стартового тура сезона обе команды имеют в своем активе по три очка. «Локомотив» на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:0), «Краснодар» в гостях разгромил «Уфу» (3:0).