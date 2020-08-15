Английский «Манчестер Сити» встретится с французским «Лионом» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Лиссабоне (Портуалия) на стадионе «Жозе Алваладе» сегодня, 15 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды); Ассистент: Марио Дикс (Нидерланды); Ассистент: Хессел Стегстра (Нидерланды); Резервный: Анастасиос Сидиропулос (Греция).

Первая пара полуфиналистов уже определилась: «РБ Лейпциг» сыграет с «Пари Сен-Жермен», матч состоится 18 августа. Второй полуфинал с участием сегодняшнего победителя будет проходить днем позднее.