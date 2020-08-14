Российский полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался по поводу большого количества переходов из «Зенита» в «Сочи» перед началом прошлого сезона.

Сам Мостовой играл за «Сочи» в сезоне-2019/20 на правах аренды.

В интервью «Матч ТВ» Мостовой отметил, что в «Сочи» пришло 9 футболистов «сине-бело-голубых», однако большинство было на полноценных контрактах.

«Если что-то такое читали, могли посмеяться, да и все. Тем более у нас в прошлом сезоне, мне кажется, вообще такая команда-хайп была», — отметил Мостовой, добавив, что сначала случилось это переселение игроков «Зенита», затем приключилась история с «Ростовом».

Напомним, Андрей Мостовой в 2019 году перешел в петербургский «Зенит» и был отправлен в аренду в «Сочи». После окончания аренды Мостовой вернулся в клуб и дебютировал за клуб в матче РПЛ против «Ротора».