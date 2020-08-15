Московский ЦСКА на своем поле примет «Тамбов» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на «ВЭБ Арене» сегодня, 15 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). В роли его ассистентов выступят Дмитрий Сафьян (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск, Россия). Резервным арбитром назначен Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

После первого тура ЦСКА имеет в своем активе три очка: подопечные Виктора Гончаренко в гостях обыграли «Химки» со счетом 2:0. «Тамбов» в стартовом поединке очков не набрал, на своем поле уступив «Ростову» со счетом 0:1.