Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказал мнение о скандальном матче «Сочи» — «Ростов» в сезоне-2019/20, в котором он принял участие, будучи в аренде в .

Напомним, против «Сочи» вышли игроки академии «Ростова» из-за вспышки коронавируса в основном составе клуба. «Сочи» выиграл матч со счетом 10:1.

В интервью «Матч ТВ» Мостовой отметил, что не понимает, как можно играть не в полную силу, если вышел на поле. «Забил пять мячей, а потом мяч катать? Это было бы бредом каким-то. Не представляю, как такое возможно? Если вышли, все, играем на полную», — сказал игрок.

Мостовой отметил, что против «Сочи» вышли играть ребята 16-17 лет, однако Александр Кокорин в их возрасте уже забивал в Премьер-лиге, а сверстники Мостового к 18 годам уже выступали на профессиональном уровне в ПФЛ. «Причем во второй лиге, мне кажется, все гораздо жестче, чем в РПЛ», — подчеркнул Мостовой.