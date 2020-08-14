Российский теннисист Даниил Медведев отправляется в США, где состоятся турниры Western & Southern Open и US Open.

«Готов к поездке в США», — написал Медведев в инстаграме.

Отметим, что турнир категории «Мастерс» Western & Southern Open в 2021 году из-за пандемии коронавируса пройдёт в Нью-Йорке, а не в Цинциннати. Ранее свое участие в американских турнирах подтвердил другой россиянин Карен Хачанов.

В прошлом сезоне Даниил Медведев выиграл четыре турнира АТР, а также вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В данный момет в рейтинге ATP Медведев занимает пятое место.