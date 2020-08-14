Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи выразил отношение к критике — многие призывают его уйти в отставку из-за слабого уровня судейства в матчах РПЛ.

Кашши отметил, что если что-то идет не так, он никогда не останавливается. По словам Кашшаи, нужно понимать, что профессиональный футбол — это сложный бизнес, в котором не все остаются довольны решениями.

«Мы очень много обсуждаем, критикуем. Я не думаю об уходе, мне нравится эта должность», — отметил Кашшаи в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Напомним, что в первом туре сразу две команды были недовольны уровнем принимаемых судьями решений — «Спартак» и «Рубин».