Российская Премьер-Лига сообщила о переносе игры 6-го тура между «Рубином» и «Тамбовом».

Матч должен был состояться 29 августа, но дата проведения встречи совпала с празднованием Дня Республики Татарстан. Руководство республики думала приурочить матч к празднованию, однако казанский клуб обратился в лигу с просьбой о переносе.

Таким образом, утверждена новая дата проведения этого матча. Встреча пройдет 30 августа и начнется в 18.00 по московскому времени.

Напомним, в первом туре текущего розыгрыша чемпионата России «Рубин» дома проиграл «Локомотиву» (0:2), а «Тамбов», выступающий в Саранске, уступил «Ростову» (0:1). В ближайшем туре казанский клуб примет «Урал», а тамбовчане сыграют в гостях с ЦСКА. Обе игры состоятся завтра, 15 августа.