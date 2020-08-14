Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи оценил решение арбитра Василия Казарцева показать жёлтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву за снятую футболку. Игрок, забив гол в матче с «Сочи», посвятил гол своей маме, которая скончалась в начале августа.

По словам Кашшаи, иногда судья не видит, что написано на футболке с расстояния 30-40 см. Но есть правило: если игрок снимает майку, то это желтая карточка.

Кашшаи не отрицает, что это особая ситуация, но выражает мнение, что тот поступил в соответствии с правилами, если бы не сделал — другая команда могла бы пожаловаться.

«Не могу сказать, правильное решение это было или нет. Понимаю чувства игрока, болельщиков, которые спрашивали, почему это жёлтая. Это не самая простая ситуация для судьи», — сказал Кашшаи на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Напомним, что судейство Василия Казарцева было оценено, как минимум, с одной ошибкой за назначенный пенальти на 88-й минуте.