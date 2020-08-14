Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук вспомнил назначение пенальти в финале Кубка России-2019/20, в котором его клуб проиграл «Зениту» (0:1).

По словам Кухарчука, в эпизоде с пенальти очень грамотно сыграл Малком.

«Только один вопрос в голове: поставили бы такой пенальти в нашу пользу? Если бы кто-то из наших так же подставился, на это отреагировали бы так же, как на падение зенитовца?», — приводит слова Кухарчука Sports.ru.

Кухарчук отметил, что команда просила посмотреть ВАР и не знает, посмотрели ли.