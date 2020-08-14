Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков может вернуться в «Зенит». Как сообщает «Метарейтингз», это произойдет в том случае, если петербургский клуб не договорится с «Порту» по условиям выкупа защитника Йордана Осорио. В данный момент стороны не могут прийти к консенсусу по вопросу венесуэльца.

Чистяков уже играл за «Зенит», выступая в «Зените-» с 2013 по 2016 года, однако не провел ни одного матча за основной состав. Выступая за «Зенит-2», 26-летний оборонец провел 44 встречи, не забив ни одного гола.

Портал Transfermarkt оценивает Чистякова в 2,5 млн евро. В прошлом сезоне игрок вызывал в сборную России Станиславом Черчесовым.