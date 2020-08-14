Мелкадзе официально перешел в «Ахмат» и будет играть под номером 3

«Спартак» и «Ахмат» достигли окончательного соглашения о переходе нападающего в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона 2020/2021.
Футболист будет заявлен для участия в играх Премьер-Лиги и Кубка России под номером 3.
Напомним, прошлый сезон российской премьер-лиги Мелкадзе выступал в аренде в составе «Тамбова». Он сыграл 18 матчей, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.
Ранее «Ахмат» на официальном сайте объявил о расставании с тремя игроками команды. «Ахмат» попрощался с голкипером Евгением Городовым, защитником Магомедом Мусаловым и полузащитником Роландом Гиголаевым.
По итогам прошлого сезона «Ахмат» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко в 30 турах. Недавно главным тренером команды стал Андрей Талалаев.
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