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  • 19:40,  14 августа 2020
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Футбол
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Мелкадзе официально перешел в «Ахмат» и будет играть под номером 3

Мелкадзе официально перешел в &#171;Ахмат&#187; и будет играть под номером 3
Георгий Мелкадзе. Фото: "Спартак"

«Спартак» и «Ахмат» достигли окончательного соглашения о переходе нападающего в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона 2020/2021.

Футболист будет заявлен для участия в играх Премьер-Лиги и Кубка России под номером 3.

Напомним, прошлый сезон российской премьер-лиги Мелкадзе выступал в аренде в составе «Тамбова». Он сыграл 18 матчей, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее «Ахмат» на официальном сайте объявил о расставании с тремя игроками команды.  «Ахмат» попрощался с голкипером Евгением Городовым, защитником Магомедом Мусаловым и полузащитником Роландом Гиголаевым.

По итогам прошлого сезона «Ахмат» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко в 30 турах. Недавно главным тренером команды стал Андрей Талалаев.

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