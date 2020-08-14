В Испании завершилась вторая тренировочная сессия в рамках Гран-при Испании. Сильнейшее время в ходе свободных заездов шестого этапа продемонстрировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Британский гонщик проехал дистанцию за 1.16,883 секунды.

Вторым был пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас (+0,287), а третий показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,821).

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил свободную практику с пятнадцатым временем (+1,759).

Основная гонка в рамках Гран-при Испании пройдет 16 августа. Начало — в 16:10 по московскому времени.